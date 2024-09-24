Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій: Терехов про наслідки "прильоту" у Київському районі

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Київ • УНН

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У Київському районі Харкова обвалилися поверхи житлового будинку. Шестеро людей постраждали, троє загинули. Триває пошуково-рятувальна операція, на місці працюють відповідні служби та волонтери.

У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

За його словами, триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Додамо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості загиблих до трьох осіб внаслідок ворожої атаки у Харкові. Розбір завалів триває.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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