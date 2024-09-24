Этажи в доме сложились с восьмого по третий: Терехов о последствиях "прилета" в Киевском районе

В Киевском районе в жилом доме шестеро пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По его словам, продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об увеличении количества погибших до трех человек в результате вражеской атаки в Харькове. Разбор завалов продолжается.