Этажи в доме сложились с восьмого по третий: Терехов о последствиях "прилета" в Киевском районе
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова обвалились этажи жилого дома. Шесть человек пострадали, трое погибли. Продолжается поисково-спасательная операция, на месте работают соответствующие службы и волонтеры.
В Киевском районе в жилом доме шестеро пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
По его словам, продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об увеличении количества погибших до трех человек в результате вражеской атаки в Харькове. Разбор завалов продолжается.