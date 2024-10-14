Удар рф по Харьковщине: сгорели 8 гаражей и автомобиль, еще 50 гаражных боксов повреждены
Киев • УНН
В прифронтовом поселке Ковшаровка на Харьковщине в результате удара рф вспыхнул пожар. Сгорели 8 гаражей и автомобиль, повреждены 50 гаражных боксов, общая площадь пожара - более 240 кв.м.
В результате удара рф по Харьковщине в прифронтовом поселке вспыхнул пожар - сгорели 8 гаражей и автомобиль, еще 50 гаражных боксов повреждены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
«8 гаражей и автомобиль сгорели на Харьковщине, в результате удара авиабомбами, общая площадь пожара составила более 240 кв.м., также повреждены 50 гаражных боксов», - говорится в сообщении.
По данным спасателей, произошло это сегодня, в жилом микрорайоне прифронтового поселка Ковшаровка Купянского района.
К ликвидации привлекались подразделения ГСЧС и пожарные добровольной пожарной команды поселка Ковшаровка.
Предварительно без жертв и пострадавших.
россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших10 октября 2024, 12:32 • 12045 просмотров