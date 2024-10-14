Удар рф по Харківщині: згоріли 8 гаражів та автівка, ще 50 гаражних боксів пошкоджено
Київ • УНН
У прифронтовому селищі Ківшарівка на Харківщині внаслідок удару рф спалахнула пожежа. Згоріли 8 гаражів та автівка, пошкоджено 50 гаражних боксів, загальна площа пожежі - понад 240 кв.м.
У результаті удару рф по Харківщині у прифронтовому селищі спалахнула пожежа - згоріли 8 гаражів та автівка, ще 50 гаражних боксів пошкоджено, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"8 гаражів та автівка згоріли на Харківщині, внаслідок удару авіабомбами, загальна площа пожежі становила понад 240 кв.м., також пошкоджено 50 гаражних боксів", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, сталося це сьогодні, у житловому мікрорайоні прифронтового селища Ківшарівка Куп’янського району.
До ліквідації залучалися підрозділи ДСНС і вогнеборці добровільної пожежної команди селища Ківшарівка.
Попередньо без жертв і постраждалих.
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