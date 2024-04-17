Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

Из-за ракетной атаки рф на Чернигов 40 пострадавших госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

В настоящее время в результате атаки по городу уже 11 погибших. 51 человек пострадал, из них 40 госпитализированы - говорится в сообщении Минздрава.

Также в Минздраве опубликовали видео с последствиями атаки рф для больницы в Чернигове.

Дополнение

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате ракетной атаки рф на Чернигов погибло 13, пострадал 61 человек, в том числе двое детей, под завалами еще могут быть люди.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ракетной атаки рф на Чернигов призвал партнеров предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты жизни украинцев, указав, что повторит этот призыв во время встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе.