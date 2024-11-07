Удар рф КАБами по Сумской области унес жизнь человека: показали последствия

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Российские войска нанесли авиаудар по Ямпольской громаде, погибла работница АЗС и ранена сотрудница Укрзализныци. Повреждены многоэтажка, железнодорожная инфраструктура и частные дома.

Российские войска накануне вечером нанесли авиаудар КАБами по Сумской области, есть погибшая и раненая, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 6 ноября около 22:00 оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской громады Шосткинского района.

Как сообщили в ГСЧС Украины, из поврежденного нежилого здания удалось спасти гражданское лицо. Для этого пришлось разрезать металлические конструкции. Пострадавшую передали медработникам. Из-под разрушенного другого здания тело погибшего человека деблокировали сотрудники ГСЧС.

"В результате атаки врага погибла 33-летняя сотрудница автозаправочной станции, еще одна женщина - 53-летняя работница Укрзализныци получила ранения", - сообщили в прокуратуре.

Обстрел Сумщины привел к повреждениям на железной дороге и травмированию работницы6 ноября 2024, 21:46 • 49496 просмотров

По данным прокуратуры, повреждены многоэтажка, железнодорожная инфраструктура, уничтожена АЗС. По данным Сумской ОВА, также повреждены два частных дома.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в том числе дронами, минами и КАБами. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Ямпольская громады.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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