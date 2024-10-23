Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление

План по написанию "писем солдату" получили школы временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что кроме определенного количества, такие послания должны содержать слова благодарности захватчикам за "освобождение" от безопасной и мирной жизни.

Эта принудительная акция проходит под диктовку, и отказаться от участия невозможно без риска санкций. Ученики вынуждены писать письма, которые затем передают российским военным, представляя их как "добровольную инициативу". Вся деятельность активно освещается российскими пропагандистами, которые пытаются создать впечатление поддержки со стороны местного населения. Этот процесс имеет целью усилить контроль над населением и сформировать желаемый образ для внешнего мира,