Ученики временно оккупированного Мариуполя пишут обязательные "письма солдатам" - Сопротивление
Киев • УНН
Школы временно оккупированного Мариуполя получили план по написанию "писем солдату". Ученики вынуждены писать послания с благодарностью захватчикам за "освобождение", которые затем передают российским военным.
План по написанию "писем солдату" получили школы временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается. что кроме определенного количества, такие послания должны содержать слова благодарности захватчикам за "освобождение" от безопасной и мирной жизни.
Эта принудительная акция проходит под диктовку, и отказаться от участия невозможно без риска санкций. Ученики вынуждены писать письма, которые затем передают российским военным, представляя их как "добровольную инициативу". Вся деятельность активно освещается российскими пропагандистами, которые пытаются создать впечатление поддержки со стороны местного населения. Этот процесс имеет целью усилить контроль над населением и сформировать желаемый образ для внешнего мира,
Аналогичная акция состоялась и в школах Херсонской области. Здесь ученики писали письма на первых уроках под контролем учителей.
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