Учні тимчасово окупованого Маріуполя пишуть обов’язкові "листи солдатам" - Спротив
Київ • УНН
Школи тимчасово окупованого Маріуполя отримали план з написання "листів солдату". Учні змушені писати послання з подякою загарбникам за "визволення", які потім передають російським військовим.
План з написання "листів солдату" отримали школи тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається. що окрім визначеної кількості, такі послання мають містити слова вдячності загарбникам за "визволення" від безпечного та мирного життя.
Ця примусова акція проходить під диктовку, і відмовитися від участі неможливо без ризику санкцій. Учні змушені писати листи, які потім передають російським військовим, представляючи їх як "добровільну ініціативу". Уся діяльність активно висвітлюється російськими пропагандистами, що намагаються створити враження підтримки з боку місцевого населення. Цей процес має на меті підсилити контроль над населенням і сформувати бажаний образ для зовнішнього світу,
Аналогічна акція відбулася і у школах Херсонської області. Тут учні писали листи на перших уроках під контролем вчителів.
В окупованому Маріуполі випустили 30 "блогерів" для поширення кремлівської пропаганди - Спротив22.10.24, 17:45 • 37098 переглядiв