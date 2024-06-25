СБУ сообщила о подозрении командующему группировки войск "Юг" росгвардии генерал-полковнику Игорю Турченюку, который участвовал в захвате и оккупации правобережья Херсонщины. Об этом во вторник сообщила пресс служба СБУ, передает УНН.

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника рф, который причастен к массовым репрессиям в период оккупации правобережной части Херсона. Фигурантом является российский генерал-полковник Игорь Турченюк-командующий группировкой войск "Юг" росгвардии - говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения рф его подразделения участвовали в захвате правобережной территории Херсонщины. Во время оккупации региона Турченюк командовал так называемыми "фильтрационными" группами рашистов, которые преследовали участников движения сопротивления.

Кроме того, по приказу российского генерала его подчиненные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии рф.

Во время разгона мирных собраний оккупанты похищали людей прямо посреди улицы и отвозили в российские застенки.

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Также, как сообщается, подразделения росгвардии под руководством Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и "конфисковывали" автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию. При этом рашисты похищали документы, деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи у владельцев и пассажиров авто.

"Накануне освобождения Херсона подразделения оккупантов под командованием Турченюка бежали на левобережную часть региона, где продолжают совершать военные преступления", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, охранник путина, а сейчас начальник росгвардии, Виктор Золотов наградил группировку своего подчиненного орденом Жукова.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Турченюку о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать российского генерала.

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