Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта из Виталия Гогунского, который публично поддерживает вооруженную агрессию рф против Украины. Ему заочно сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным правоохранителей, злоумышленник принимает активное участие в пропагандистских акциях на временно оккупированных рф территориях Украины.

При этом выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями участников т. н. "сво" и перед российскими боевиками, которые принимали участие в войне против Украины.

Также Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и агитирует к агрессивной войне рф против Украины на медиа площадках рупоров кремля. Во время эфиров высказывался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности против Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

- ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией);

- ст. 436 (пропаганда войны).

Обвинительный акт направлен в суд. За такие преступления ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В СБУ добавили, что поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории россии, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Добавим

Гогунский - российский актер, фигурант базы "Миротворец", композитор и певец. Родился 14 июля 1978 года. Детство провел в Полтавской области. Известен по роли в сериале "Универ".

Активный сторонник политики российского диктатора владимира путина.

Фигурант центра "Миротворец" за пропаганду российского фашизма, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины; сознательное нарушение государственной границы Украины; поддержку российской агрессии против Украины.