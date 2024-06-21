Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру "зірці" серіалу "Універ" Гогунському

Російському акторові і музиканту Віталію Гогунському, який публічно підтримує російську агресію проти України, Служба безпеки України заочно пред'явила звинувачення в поширенні матеріалів, що закликають до зміни кордонів України, співпраці з Росією за допомогою інформаційної діяльності та пропаганді війни. Йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.