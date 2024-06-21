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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру "зірці" серіалу "Універ" Гогунському

Київ • УНН

 • 25026 перегляди

Російському акторові і музиканту Віталію Гогунському, який публічно підтримує російську агресію проти України, Служба безпеки України заочно пред'явила звинувачення в поширенні матеріалів, що закликають до зміни кордонів України, співпраці з Росією за допомогою інформаційної діяльності та пропаганді війни. Йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру "зірці" серіалу "Універ" Гогунському

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора і музиканта з Віталія Гогунського, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України. Йому заочно повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними правоохоронців, зловмисник бере активну участь у пропагандистських акціях на тимчасово окупованих рф територіях України.

При цьому виступає із "патріотичними" піснями на концертах перед сім’ями учасників т.зв. "сво" та перед російськими бойовиками, які брали участь у війні проти України.

Також Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та агітує до агресивної війни рф проти України на медіа майданчиках рупорів кремля. Під час ефірів висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

- ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);

- ст. 436 (пропаганда війни).

Обвинувальний акт скеровано до суду. За такі злочини йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

У СБУ додали, що оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Додамо

Гогунський - російский актор, фігурант бази "Миротворець", композитор та співак. Народився 14 липня 1978 року. Дитинство провів у Полтавській області. Відомий за роллю у серіалі "Універ".

Активний прихильник політики російського диктатора володимира путіна.

Фігурант центру "Миротворець" за пропаганду російського фашизму, замах на суверенітет та територіальну цілісність України; свідоме порушення Державного кордону України; підтримку російської агресії проти України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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