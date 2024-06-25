Брав участь в окупації правобережжя Херсонщини: повідомлено про підозру генералу росгвардії
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру російському генерал-полковнику Ігорю Турченюку, командувачу угруповання військ "Південь" росгвардії за участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області.
СБУ повідомила про підозру командувачу угруповання військ "Південь" росгвардії генерал-полковнику Ігорю Турченюку, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонщини. Про це у вівторок повідомила пресслужба СБУ, передає УНН.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця рф, який причетний до масових репресій у період окупації правобережної частини Херсона. Фігурантом є російський генерал-полковник Ігор Турченюк – командувач угруповання військ "Південь" росгвардії
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення рф його підрозділи брали участь у захопленні правобережної території Херсонщини. Під час окупації регіону Турченюк командував так званими "фільтраційними" групами рашистів, які переслідували учасників руху опору.
Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії рф.
Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.
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Також, як повідомляється, підрозділи росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та "конфісковували" автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. При цьому рашисти викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто.
"Напередодні звільнення Херсона підрозділи окупантів під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину регіону, де продовжують чинити воєнні злочини", - розповіли в СБУ.
Як зазначається, охоронець путіна, а зараз очільник росгвардії, Віктор Золотов нагородив угруповання свого підлеглого орденом Жукова.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Турченюку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).
Наразі тривають комплексні заходи, щоб його знайти і покарати російського генерала.
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