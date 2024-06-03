Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Пресс секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что хотя не может подтвердить физическое присутствие президента на саммите G7, он точно примет участие в мероприятии. Основные темы саммита будут охватывать увеличение оборонной поддержки, развитие коалиции истребителей, а также шаги по ускорению поставок F-16 и систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

По словам Никифорова, с начала войны офис Президента не подтверждает и не опровергает участие Президента в международных мероприятиях по причинам безопасности.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть, что президент примет участие именно физически на саммите G7, но в любом случае участие его там будет",-сказал пресс - секретарь президента.

Он добавляет, ключевыми темами станут: наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции истребителей, шаги для ускорения поставки F-16 и ПВО

"На G7 мы ожидаем ключевых решений" - отметил Никифоров.

Напомним

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи", который состоится 13-15 июня в городе Брындизи на юге Италии, подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.