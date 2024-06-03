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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 10:16  •  3536 просмотра

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Зеленский примет участие в саммите G7, где ключевыми темами станут увеличение оборонной поддержки, создание коалиции истребителей и ускорение поставок F-16 и систем ПВО.

Пресс секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что хотя не может подтвердить физическое присутствие президента на саммите G7, он точно примет участие в мероприятии. Основные темы саммита будут охватывать увеличение оборонной поддержки, развитие коалиции истребителей, а также шаги по ускорению поставок F-16 и систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

По словам Никифорова, с начала войны офис Президента не подтверждает и не опровергает участие Президента в международных мероприятиях по причинам безопасности.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть, что президент примет участие именно физически на саммите G7, но в любом случае участие его там будет",-сказал пресс - секретарь президента.

Он добавляет, ключевыми темами станут: наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции истребителей, шаги для ускорения поставки F-16 и ПВО

"На G7 мы ожидаем ключевых решений" - отметил Никифоров.

Напомним

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи", который состоится 13-15 июня в городе Брындизи на юге Италии, подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
g7G7
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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