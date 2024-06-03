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Никифоров підтвердив участь Зеленського у саміті G7: про що говоритимуть

Никифоров підтвердив участь Зеленського у саміті G7: про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 27168 перегляди

Зеленський візьме участь у саміті G7, де ключовими темами стануть збільшення оборонної підтримки, створення коаліції винищувачів і прискорення поставок F-16 і систем ППО.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що хоча не може підтвердити фізичну присутність президента на саміті G7, він точно візьме участь у заході. Основні теми саміту охоплюватимуть збільшення оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів, а також кроки для пришвидшення поставок F-16 та систем протиповітряної оборони. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

За словами Никифорова, з початку війни Офіс Президента не підтверджує та не спростовує участь Президента в міжнародних заходах з причин безпеки.

"Я не можу підтвердити чи спростувати, що президент візьме участь саме фізично на саміті G7, але в будь-якому випадку участь його там буде" - сказав прессекретар президента.

Він додає, ключовими темами стануть: нарощення оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів, кроки для пришвидшення поставки F-16 та ППО

"На G7 ми очікуємо ключових рішень" - зазначив Никифоров.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії, підтвердила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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