Никифоров підтвердив участь Зеленського у саміті G7: про що говоритимуть
Київ • УНН
Зеленський візьме участь у саміті G7, де ключовими темами стануть збільшення оборонної підтримки, створення коаліції винищувачів і прискорення поставок F-16 і систем ППО.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що хоча не може підтвердити фізичну присутність президента на саміті G7, він точно візьме участь у заході. Основні теми саміту охоплюватимуть збільшення оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів, а також кроки для пришвидшення поставок F-16 та систем протиповітряної оборони. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
За словами Никифорова, з початку війни Офіс Президента не підтверджує та не спростовує участь Президента в міжнародних заходах з причин безпеки.
"Я не можу підтвердити чи спростувати, що президент візьме участь саме фізично на саміті G7, але в будь-якому випадку участь його там буде" - сказав прессекретар президента.
Він додає, ключовими темами стануть: нарощення оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів, кроки для пришвидшення поставки F-16 та ППО
"На G7 ми очікуємо ключових рішень" - зазначив Никифоров.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії, підтвердила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.