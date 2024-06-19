Исполком Одессы принял решение, которое регулирует места парковки самокатов. Об этом сообщается на сайте Исполнительного комитета Одесского городского совета, передает УНН.

Детали

В Одессе решили упорядочить парковку электросамокатов. Решением исполкома установлено, что местами для парковки легких персональных электрических транспортных средств (электросамокатов, моноколес и т.д.) являются площадки для парковки.

В ближайшее время Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения во взаимодействии с операторами, которые предоставляют услуги по прокату электросамокатов определит места для парковки на существующих площадках для парковки транспортных средств

Представитель исполкома отметил, что решение о парковке электросамокатов на площадках для парковки транспортных средств, а не на тротуарах, как было раньше, принято в связи с изменениями законодательства, которое определяет электросамокаты транспортными средствами. Ожидается, что самокаты нужно будет парковать или на платных площадках, или в предусмотренных "карманах" для парковки на дорогах. Отмечается, что решение касается в первую очередь операторов, которые предоставляют услуги по аренде самокатов.

Напомним

По решению городского совета, во Львове ограничат скорость движения электросамокатов на улицах до 20 км/ч. А в парках и в пешеходной зоне - до 15 км/ч.

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