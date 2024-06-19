В Одессе приняли решение, регулирующее места для парковки электросамокатов, требуя парковать их в специально отведенных местах или на парковках, но не на тротуарах.
Исполком Одессы принял решение, которое регулирует места парковки самокатов. Об этом сообщается на сайте Исполнительного комитета Одесского городского совета, передает УНН.
Детали
В Одессе решили упорядочить парковку электросамокатов. Решением исполкома установлено, что местами для парковки легких персональных электрических транспортных средств (электросамокатов, моноколес и т.д.) являются площадки для парковки.
В ближайшее время Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения во взаимодействии с операторами, которые предоставляют услуги по прокату электросамокатов определит места для парковки на существующих площадках для парковки транспортных средств
Представитель исполкома отметил, что решение о парковке электросамокатов на площадках для парковки транспортных средств, а не на тротуарах, как было раньше, принято в связи с изменениями законодательства, которое определяет электросамокаты транспортными средствами. Ожидается, что самокаты нужно будет парковать или на платных площадках, или в предусмотренных "карманах" для парковки на дорогах. Отмечается, что решение касается в первую очередь операторов, которые предоставляют услуги по аренде самокатов.
Напомним
По решению городского совета, во Львове ограничат скорость движения электросамокатов на улицах до 20 км/ч. А в парках и в пешеходной зоне - до 15 км/ч.
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