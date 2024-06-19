Приберуть з тротуарів: в Одесі визначили місця паркування електросамокатів
Київ • УНН
В Одесі ухвалили рішення, що регулює місця для паркування електросамокатів, вимагаючи паркувати їх у спеціально відведених місцях або на парковках, але не на тротуарах.
Виконком Одеси прийняв рішення, яке регулює місця паркування самокатів. Про це повідомляється на сайті Виконавчого комітету Одеської міської ради, передає УНН.
Деталі
В Одесі вирішили впорядковати паркування електросамокатів. Рішенням виконкому встановлено, що місцями для паркування легких персональних електричних транспортних засобів (електросамокатів, моноколіс тощо) є майданчики для паркування.
Найближчим часом Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху у взаємодії з операторами, які надають послуги з прокату електросамокатів визначить місця для паркування на існуючих майданчиках для паркування транспортних засобів
Представник виконкому зазначив, що рішення про паркування електросамокатів на майданчиках для паркування транспортних засобів, а не на тротуарах, як було раніше, прийнято у зв'язку зі змінами законодавства, яке визначає електросамокати транспортними засобами. Очікується, що самокати потрібно буде паркувати або на платних майданчиках, або в передбачених "карманах" для паркування на дорогах. Зазначається, що рішення стосується в першу чергу операторів, які надають послуги з оренди самокатів.
Нагадаємо
За рішенням міської ради, у Львові обмежать швидкість руху електросамокатів на вулицях до 20 км/год. А в парках та в пішохідній зоні – до 15 км/год.
Париж переважною більшістю проголосував за заборону електросамокатів03.04.23, 09:32 • 1415183 перегляди