Париж переважною більшістю проголосував за заборону електросамокатів

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Париж був одним з найбільш жорстко регульованих ринків електросамокатів, на що компанії вказували як на приклад того, як вони можуть добре поводитися у містах. Проте, попри обмеження максимальної швидкості самокатів до 10 кілометрів на годину і вимогу до водіїв використовувати спеціальні паркувальні зони або сплачувати штрафи, Париж став першим містом, яке повністю змінило свою політику у цій сфері.

На недільному референдумі, організованому мером Парижа Анн Ідальго, 89% жителів Парижа проголосували проти того, щоб залишити в місті прокат електросамокатів. Три компанії, які мають контракти на роботу в Місті Світла, повинні будуть вивести свої автопарки - загалом 15 000 електросамокатів - до 1 вересня.

У неділю Ідальго сказала, що скутери є причиною багатьох нещасних випадків і що бізнес-модель надто дорога, щоб бути стійкою: 10-хвилинна поїздка коштує близько 5 євро.

Референдум не має обов’язкової сили, тому Ідальго все ще може ухвалити - малоймовірне, однак - рішення залишити електросамокати в місті, зважаючи на низьку явку, зафіксовану на голосуванні у неділю.

Доповнення

Про популярність електросамокатів свідчать цифри. Як зазначає TechCrunch, 90% парку електросамокатів у Парижі використовується щодня. У 2021 році понад 1,2 мільйона їх водіїв, 85% з яких були жителями Парижа, здійснили загалом 10 мільйонів поїздок Лаймом, Доттом і Тіром. Це приблизно 27 000 поїздок на день.