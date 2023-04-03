Париж подавляющим большинством проголосовал за запрет электросамокатов

Детали

Париж был одним из самых жестко регулируемых рынков электросамокатов, на что компании указывали как на пример того, как они могут хорошо вести себя в городах. Однако, несмотря на ограничение максимальной скорости самокатов до 10 километров в час и требование к водителям использовать специальные парковочные зоны или платить штрафы, Париж стал первым городом, который полностью изменил свою политику в этой сфере.

На воскресном референдуме, организованном мэром Парижа Анн Идальго, 89% жителей Парижа проголосовали против того, чтобы оставить в городе прокат электросамокатов. Три компании, имеющие контракты на работу в Городе Света, должны будут вывести свои автопарки - всего 15 000 электросамокатов - до 1 сентября.

В воскресенье Идальго сказала, что скутеры являются причиной многих несчастных случаев и что бизнес-модель слишком дорогая, чтобы быть устойчивой: 10-минутная поездка стоит около 5 евро.

Референдум не имеет обязательной силы, поэтому Идальго все еще может принять - маловероятно, однако - решение оставить электросамокаты в городе, учитывая низкую явку, зафиксированную на голосовании в воскресенье.

Дополнение

О популярности электросамокатов свидетельствуют цифры. Как отмечает TechCrunch, 90% парка электросамокатов в Париже используется ежедневно. В 2021 году более 1,2 миллиона их водителей, 85% из которых были жителями Парижа, совершили в общей сложности 10 миллионов поездок по Лайму, Дотту и Тиру. Это примерно 27 000 поездок в день.