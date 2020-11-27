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В ВСУ за сутки зафиксировано около 200 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки зафиксировано около 200 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 197 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеют 2898 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 27 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 2898 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 6918 человек, летальных исходов - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 385 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 58 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 172 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, в системе МВД за сутки обнаружили еще более 360 новых случаев COVID-19.

Напомним, в Украине на 8 часов 27 ноября зафиксировано уже 693 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16218.

Также в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией и регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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