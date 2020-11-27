"Ковід" у системі МВС: за добу ще понад 360 нових випадків

"Від початку пандемії COVID-19 виявили у 21 669 правоохоронців МВС, одужало – 20 702 особи, померло від коронавірусної хвороби – 65. Сьогодні, 27 листопада, зафіксовано 361 лабораторно підтверджений діагноз коронавірусної хвороби у працівників МВС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість хворих – у Запорізькій (19), Чернівецькій (18) областях та у місті Києві (53).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16218.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.