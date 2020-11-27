"Ковид" в системе МВД: за сутки еще более 360 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Зе сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 361 работника МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 21 669 правоохранителей МВД, выздоровели - 20702 человека, умерло от коронавирусной болезни - 65. Сегодня, 27 ноября, зафиксировано 361 лабораторно подтвержденный диагноз коронавирусной болезни у работников МВД", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных - в Запорожской (19), Черновицкой (18) областях и в городе Киеве (53).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часлв 27 ноября зафиксировано уже 693 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16218.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.