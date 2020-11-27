У ЗСУ за добу зафіксовано близько 200 нових випадків захворювання на COVID-19

"Станом на 10:00 27 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 2898 осіб. Всього за час пандемії одужало – 6918 осіб, летальних випадків – 26. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 385 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 197 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 25 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 172 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у системі МВС за добу виявили ще понад 360 нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16218.

Також у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією та регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.