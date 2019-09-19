В Запорожье ликвидировали подпольное казино
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Запорожье правоохранители обнаружили игорное заведение, из которого изъяли игровые автоматы, компьютерную технику и другие вещественные доказательства, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
"18 сентября работники Управления стратегических расследований, следственного управления ГУНП в Запорожской области и бойцы подразделения "КОРД" провели санкционированные обыски на территории Запорожья", - сказано в сообщении.
В ходе обысков в помещении дома на улице Святого Николая полицейские обнаружили подпольное игорное заведение. Оттуда правоохранители изъяли 9 игровых автоматов, рулетку с мониторами, системный блок, мобильный телефон, деньги и черновые записи.
В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Проводятся дальнейшие следственные действия по установлению лиц, причастных к организации деятельности игорных заведений.
Напомним, в Днепропетровской области прокурора подозревают в организации игорного бизнеса.