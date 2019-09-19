У Запоріжжі ліквідували підпільне казино
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці виявили гральний заклад, з якого вилучили гральні автомати, комп’ютерну техніку та інші речові докази, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
"18 вересня працівники Управління стратегічних розслідувань, слідчого управління ГУНП в Запорізькій області та бійці підрозділу "КОРД" провели санкціоновані обшуки на території Запоріжжя", - сказано у повідомленні.
У ході обшуків у приміщенні будинку по вулиці Святого Миколая поліцейські виявили підпільний гральний заклад. Звідти правоохоронці вилучили 9 гральних автоматів, рулетку з моніторами, системний блок, мобільний телефон, гроші та чорнові записи.
На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом). Проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності гральних закладів.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині прокурора підозрюють в організації грального бізнесу.