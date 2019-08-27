В Тегеране сообщили о продаже нефти с иранского супертанкера Adrian Darya 1

“Владелец и покупатель нефти решает, куда доставить груз”, — отметили в иранском правительстве, цитирует агентство новостей AFP, которое ссылается на государственные иранские СМИ. О самом покупателя или дате продажи нефти с супертанкера ничего не сообщили.

Между тем по данным системы GPS-трекинга морских судов marinetraffic.com, теперь судно Adrian Darya 1 уже не указывает порт, к которому должно доставить груз. По состоянию на 25 августа, судно находилось на расстоянии около 120 километров от греческого острова Крит и держало курс на юго-восток. Капитан судна признал, что ждет дальнейших указаний от компании-судовладельца, передает агентство новостей dpa.

Как сообщалось, супертанкер, что тогда назывался Grace 1 и перевозил 2,1 миллиона баррелей нефти стоимостью более 140 млн долларов США, был арестован 4 июля в Гибралтаре. Власти Великобритании обосновали арест судна подозрением в том, что нефть на нем планировали доставить на нефтеперерабатывающий завод в Сирии, а это является нарушением санкций ЕС, введенных против режима Башара Асада. На момент ареста судно ходило под флагом Панамы.

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Однако 15 августа Верховный суд Гибралтара объявил о том, что задержанный супертанкер вместе с иранской нефтью сможет оставить эту британскую заморскую территорию. Условием освобождения стало обязательство иранской стороны, где она официально исключила поставки нефти этим танкером в Сирию.

На следующий день федеральный суд округа Колумбия в США выдал ордер на арест танкера в связи с обвинениями в финансовых махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег. Но власть Гибралтара отказалась выполнять решение американского суда.

Поздно вечером 18 августа судно подняло флаг Ирана и изменило название на Adrian Darya 1, снялось с якоря в Гибралтаре.

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