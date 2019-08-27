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У Тегерані повідомили про продаж нафти з іранського супертанкера Adrian Darya 1

У Тегерані повідомили про продаж нафти з іранського супертанкера Adrian Darya 1

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Іранський уряд повідомив про продаж нафти, яку перевозив супертанкер Adrian Darya 1. Інформацію про продаж “чорного золота” з цього паливного судна поширив речник іранського уряду в понеділок, 26 серпня. Про це повідомляє DW, передає УНН.

“Власник і покупець нафти вирішує, куди доставити вантаж”, — наголосили в іранському уряді, цитує агенція новин AFP, що посилається на державні іранські ЗМІ. Про самого покупця чи дату продажу нафти з супертанкера нічого не повідомили.

Тим часом за даними системи GPS-трекінгу морських суден marinetraffic.com, тепер судно Adrian Darya 1 вже не вказує порту, до якого має доставити вантаж. Станом на 25 серпня, судно перебувало на відстані близько 120 кілометрів від грецького острова Крит і тримало курс на південний схід. Капітан судна визнав, що чекає подальших вказівок від компанії-судновласника, передає агенція новин dpa

Як повідомлялося, супертанкер, що тоді називався Grace 1 та перевозив 2,1 мільйона барелів нафти вартістю понад 140 мільйонів доларів США, був заарештований 4 липня в Гібралтарі. Влада Великої Британії обґрунтувала арешт судна підозрою у тому, що нафту на ньому планували доставити на нафтопереробний завод в Сирії, а це є порушенням санкцій ЄС, запроваджених проти режиму Башара Асада. На момент арешту судно ходило під прапором Панами.

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Однак 15 серпня Верховний суд Гібралтару оголосив про те, що затриманий супертанкер разом з іранською нафтою зможе залишити цю британську заморську територію. Умовою звільнення стало зобов’язання іранської сторони, де вона офіційно виключила постачання нафти цим танкером до Сирії.

Наступного дня федеральний суд округу Колумбія в США видав ордер на арешт танкера у зв’язку зі звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Але влада Гібралтару відмовилася виконувати ухвалу американського суду.

Пізно ввечері 18 серпня судно, що підняло прапор Ірану та змінило назву на Adrian Darya 1, знялося з якоря в Гібралтарі.

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