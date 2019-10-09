В столичных учреждениях здравоохранения начат отопительный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня в киевских заведениях здравоохранения начат отопительный сезон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В столичных учреждениях здравоохранения начат отопительный сезон. По состоянию на 16:00 9 октября в теплоснабжению подключены 80 медицинских учреждений, подчиненных Департаменту здравоохранения", - говорится в сообщении.
Как отметила директор департамента Валентина Гинзбург, прежде всего теплом обеспечивают родовспомогательные и детские учреждения, учреждения санаторно-курортного лечения и стационарные учреждения, оказывающие ургентную помощь.
Подключение медицинских учреждений в настоящее время продолжается, отметили в КГГА.
Напомним, отопительный сезон в Украине по закону начинается с 15 октября.
Впрочем, из-за задолженности 116 предприятий теплоэнергетики не получили номинации от НАК "Нафтогаз" Украины. До старта отопительного сезона технически готовы большинство регионов, но есть ряд проблем в пяти областях.