У столичних закладах охорони здоров’я розпочато опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні у київських закладах охорони здоров’я розпочато опалювальний сезон. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У столичних закладах охорони здоров’я розпочато опалювальний сезон. Станом на 16:00 9 жовтня до теплопостачання підключено 80 медичних закладів, що підпорядковані Департаменту охорони здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Як зазначила директорка департаменту Валентина Гінзбург, насамперед теплом забезпечують родопомічні та дитячі заклади, заклади санаторно-курортного лікування та стаціонарні заклади, що надають ургентну допомогу.
Підключення медичних закладів наразі продовжується, зазначили у КМДА.
Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні за законом розпочинається з 15 жовтня.
Втім, через заборгованість 116 підприємств теплоенергетики не отримали номінації від НАК "Нафтогаз" України. До старту опалювального сезону технічно готові більшість регіонів, але є низка проблем у п'яти областях.