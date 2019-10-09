Гончарук: опалювальний сезон має розпочатися 15 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Опалювальний сезон в Україні за законом розпочинається з 15 жовтня. Про це під час брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"У нас є план підготовки до опалювального сезону. 15 жовтня у нас за законом починається опалювальний сезон. Ми дату не встановлюємо, ми всі зобов’язані до неї підготуватися, щоб з цього моменту опалення у людей було", - розповів він.
Нагадаємо, влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду — з 15 жовтня.
Втім, через заборгованість 116 підприємств теплоенергетики не отримали номінації від НАК "Нафтогаз" України. До старту опалювального сезону технічно готові більшість регіонів, але є низка проблем у п'яти областях.
Додамо, що уряд створив окрему робочу групу, яка розв'язуватиме проблеми підготовки до опалювального сезону міста Сміла (Черкаська область), у якому чи не щороку виникають проблеми з опалювальним сезоном.