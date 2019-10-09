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Уряд створив робочу групу для підготовки Сміли до опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України створив окрему робочу групу, яка розв'язуватиме проблеми підготовки до опалювального сезону міста Сміла Черкаської області. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у середу під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.

Уряд створив робочу групу для підготовки Сміли до опалювального сезону

"Опалювальний сезон у нас традиційно стартує складно у країні: багато підприємств, які надають відповідні послуги населенню, мають борги, якісь проблеми з інфраструктурою, хтось може, а хтось не може отримати номінацію з Нафтогазу для того, щоб закуповувати газ на осінньо-зимовий період. Наприклад, місто Сміла нас знову радує, тому сьогодні, в тому числі, було прийнято рішення про створення окремої робочої групи під головуванням міністра Олени Бабак, яка має дати оцінку тому, що там зараз відбувається, і за два-три дні запропонувати уряду, як вийти з тієї непростої ситуації, яка там склалася", - зазначив прем'єр.

За його словами, уряд давно займається розв'язанням проблем із підготовкою до опалювального сезону в Смілі, тож йому залишилося "всього кілька кроків".

Він також додав, що метою Кабміну є забезпечення теплом кожної людини.

Нагадаємо, через заборгованість 116 підприємств теплоенергетики не отримали номінації від НАК "Нафтогаз" України. Проблемним вважається і місто Сміла.

Як повідомляв УНН, влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду — з 15 жовтня.

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