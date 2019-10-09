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Правительство создало рабочую группу для подготовки Смелы к отопительному сезону

Киев • УНН

 • 16020 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Кабинет министров Украины создал отдельную рабочую группу, которая будет решать проблемы подготовки к отопительному сезону города Смела Черкасской области. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

Правительство создало рабочую группу для подготовки Смелы к отопительному сезону

"Отопительный сезон у нас традиционно стартует сложно в стране: многие предприятия, которые предоставляют соответствующие услуги населению, имеют долги, какие-то проблемы с инфраструктурой, кто может, а кто-то не может получить номинацию с Нафтогаза для того, чтобы закупать газ на осенне-зимний период . Например, город Смела нас снова радует, поэтому сегодня, в том числе, было принято решение о создании отдельной рабочей группы под председательством министра Елены Бабак, которая должна дать оценку тому, что там сейчас происходит, и через два-три дня предложить правительству, как выйти из той непростой ситуации, которая там сложилась", - отметил премьер.

По его словам, правительство давно занимается решением проблем с подготовкой к отопительному сезону в Смеле, так что ему осталось "всего несколько шагов".

Он также добавил, что целью Кабмина является обеспечение теплом каждого человека.

Напомним, из-за задолженности 116 предприятий теплоэнергетики не получили номинации от НАК "Нафтогаз" Украины. Проблемным считается и город Смела.

Как сообщал УНН, власть по регионам готова начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября, а жилищному фонду - с 15 октября.

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