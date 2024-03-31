У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк

"Киев за три дня", - россияне часто употребляли эту фразу, и как подтверждает в своем интервью для ICTV командующий Сухопутных войск Александр Павлюк, россияне сосредоточили мобильные и боеспособные подразделения десантных войск на Киевском направлении, но профессиональные действия подразделений под руководством генерала Сырского, который был ответственным за оборону Киева, планы захватчиков были разрушены, передает УНН.

Это были реальные планы. На Киевском направлении были применены наиболее мобильные и боеспособные подразделения десантных войск вооруженных сил рф, которые имели быстрые планы по быстрому перемещению и быстрому захвату объектов, включая применение воздушных десантов, так и быстрое продвижение наземным транспортом. - объяснил Павлюк.

По его словам сс рф встретили неожиданное для них профессиональное сопротивление, - оккупанты на ходу вынуждены были менять свои планы.

Если бы этого не было, тогда бы быстрое наступление, быстрое продвижение в Киев, захват правительственных помещений, поднятие российского флага, проведение парада. Такие планы у них были. - отметил Павлюк.

Кличко предупреждает в интервью Bild, что Киев остается целью путина