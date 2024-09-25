У россии нет ничего кроме ядерного шантажа: Ермак ответил на новые угрозы путина относительно ядерного удара

Ядерный шантаж России - это единственный возможный для нее рычаг влияния на мир. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Кроме ядерного шантажа у рф больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира - заявил Ермак в своем Telegram-канале.

В то же время глава ОП заверил, что даже «эти инструменты не сработают».

Напомним,

российский президент владимир путин заявил, что россия стремится изменить ядерную доктрину. Он предупредил, что москва рассматривает возможность ядерного удара в ответ на атаку по рф дронами или дальнобойными ракетами.