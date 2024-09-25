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У росії немає нічого окрім ядерного шантажу: Єрмак відповів на нові погрози путіна щодо ядерного удару

У росії немає нічого окрім ядерного шантажу: Єрмак відповів на нові погрози путіна щодо ядерного удару

Київ • УНН

 • 16074 перегляди

На тлі нових погроз ядерним ударом від москви, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ядерний шантаж, це - єдиний доступний росії інструмент.

Ядерний шантаж росії - це єдиний можливий для неї важіль впливу на світ. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Окрім ядерного шантажу у рф більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу 

- заявив Єрмак у своєму Telegram-каналі. 

Водночас голова ОП запевнив, що навіть "ці інструменти не спрацюють".

Нагадаємо

російський президент володимир путін заявив, що росія прагне змінити ядерну доктрину. Він попередив, що москва розглядає можливість ядерного удару у відповідь на атаку по рф дронами чи далекобійними ракетами. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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