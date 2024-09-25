У росії немає нічого окрім ядерного шантажу: Єрмак відповів на нові погрози путіна щодо ядерного удару
Київ • УНН
На тлі нових погроз ядерним ударом від москви, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ядерний шантаж, це - єдиний доступний росії інструмент.
Ядерний шантаж росії - це єдиний можливий для неї важіль впливу на світ. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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Окрім ядерного шантажу у рф більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу
Водночас голова ОП запевнив, що навіть "ці інструменти не спрацюють".
Нагадаємо
російський президент володимир путін заявив, що росія прагне змінити ядерну доктрину. Він попередив, що москва розглядає можливість ядерного удару у відповідь на атаку по рф дронами чи далекобійними ракетами.