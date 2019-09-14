В России 4 человека умерли от отравления газом в погребе с картофелем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе подросток. Причиной стало отравление скопившимся газом от гнилого картофеля, сообщил источник в экстренных службах и глава района Юрий Лысяков. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В подвале одноэтажного дома произошло скопление углекислоты. Жильцы, спустившиеся в подвал, отравились газом" — сказал Лысяков.
По данным следствия, вечером 14 сентября в овощехранилище дома в поселке Магнитка Кусинского района были обнаружены тела четырех человек, в том числе 16-летнего подростка. Предварительно, они отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения.
В управлении МЧС сообщили, что тела троих человек были вынесены из погреба с картофелем. Еще один мужчина подавал признаки жизни и был срочно госпитализирован в больницу, где позже скончался, уточнили в ведомстве.
Напомним, в России в ДТП погибли 8 человек и пострадало 28.