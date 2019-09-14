У Росії в ДТП загинуло 8 осіб та постраждало 28
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У суботу вранці в Ярославській області Росії сталося зіткнення пасажирського рейсового автобуса на трасі Ярославль - Іваново з вантажівкою. Згідно ГІБДД і МНС Росії, в аварії загинули семеро людей. Кількість постраждалих - 28 осіб, повідомили в прес-службі управління МВС по регіону, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"В результаті ДТП 8 осіб загинули і 28 постраждали. На місці події працюють співробітники ГІБДД, МНС, бригади швидкої медичної допомоги", - сказали в прес-службі.
Як уточнили в управлінні МВС по регіону, всього в рейсовому автобусі на момент аварії перебували 35 пасажирів.
"Поки двоє загиблих упізнані - це два водія. Фура-Каліш Анатолій Григорович 1961 року народження, зареєстрований в Краснодарському краї. І водій автобуса ПАЗ - Пойков Сергій Миколайович, 1960 року народження, зареєстрований в Гаврилов-Ямському районі", - повідомили в прес-службі уряду регіону.
Як повідомляв УНН, в Росії рейсовий автобус впав з обриву, в салоні перебувала 41 людина.