В России в ДТП погибло 8 человек и пострадало 28
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В субботу утром в Ярославской области России произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком. Согласно ГИБДД и МЧС России, в аварии погибли семь человек. Количество пострадавших - 28 человек, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"В результате ДТП 8 человек погибли и 28 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, бригады скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в управлении МВД по региону, всего в рейсовом автобусе на момент аварии находились 35 пассажиров.
"Пока двое погибших опознаны - это два водителя. Фура-Калиш Анатолий Григорьевич 1961 года рождения, зарегистрирован в Краснодарском крае. И водитель автобуса ПАЗ - Пойков Сергей Николаевич 1960 года рождения, зарегистрирован в Гаврилов-Ямском районе", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал УНН, в России рейсовый автобус упал с обрыва, в салоне находился 41 человек.