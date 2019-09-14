У Росії 4 людини померли від отруєння газом в погребі з картоплею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Челябінській області Росії в підвалі приватного будинку загинули чотири людини, в тому числі підліток. Причиною стало отруєння газом від гнилої картоплі, повідомило джерело в екстрених службах і глава району Юрій Лисяков. Про це передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У підвалі одноповерхового будинку сталося скупчення вуглекислоти. Мешканці, які спустилися в підвал, отруїлися газом" - сказав Лисяков.
За даними слідства, увечері 14 вересня в овочесховище будинку в селищі Магнітка Кусінського району були виявлені тіла чотирьох осіб, в тому числі 16-річного підлітка. Попередньо, вони отруїлися газоподібними продуктами гниття картоплі при очищенні приміщення.
В управлінні МНС повідомили, що тіла трьох людей були винесені з погреба з картоплею. Ще один чоловік подавав ознаки життя і був терміново госпіталізований в лікарню, де пізніше помер, уточнили в відомстві.
Нагадаємо, у Росії в ДТП загинуло 8 осіб та постраждало 28.