В Миргороде объявили карантин из-за бешеной лисы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Миргороде Полтавской области с 17 сентября объявлен карантин из-за обнаружения заболевания бешенством у лисицы. Соответствующее решение приняла противоэпизоотическая комиссия при Миргородском горсовете, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Так, 13 сентября животное было обнаружено на улице Сорочинской. Оно покусала трех человек. После исследований, проведенных лабораторией ветеринарной медицины, подтверждено, что животное болело бешенством.
Комиссией утверждены мероприятия по дальнейшему страхованию территории от распространения бешенства и разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города.
Ветеринары просят жителей Миргорода информировать о необычном поведении животных.
“Обращаемся к горожанам с пониманием отнестись к ситуации и сделать прививки своим любимцам, а также тем, которые живут возле вашего дома (в соответствии с графиком, который будет размещен на сайте городского совета и розданном главам домовых и уличных комитетов)”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в Украине начали осенью компанию по иммунизации диких плотоядных животных с помощью авиатранспорта.