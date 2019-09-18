У Миргороді оголосили карантин через скажену лисицю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Миргороді Полтавської області з 17 вересня оголошено карантин через виявлення захворювання на сказ у лисиці. Відповідне рішення ухвалила протиепізоотична комісія при Миргородській міськраді, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу установи.
Так, 13 вересня тварину було виявлено по вулиці Сорочинській. Вона покусала трьох людей. Після досліджень, проведених лабораторією ветеринарної медицини, підтверджено, що тварина хворіла сказом.
Комісією затверджено заходи щодо подальшого убезпечення території від поширення сказу та розроблено графік профілактичних щеплень домашніх і безпритульних тварин по мікрорайонах міста.
Ветеринари просять жителів Миргорода інформувати про незвичну поведінку тварин.
“Звертаємося до містян із розумінням поставитися до ситуації та зробити щеплення своїм улюбленцям, а також тим, які живуть біля вашого будинку (відповідно до графіка, який буде розміщено на сайті міської ради та роздано головам будинкових і вуличних комітетів)”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, в Україні почали осінню компанію з імунізації диких м’ясоїдних тварин за допомогою авіатранспорту.