В МАУ пояснили, почему сбитый Ираном украинский самолет задержался в аэропорту Тегерана
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Самолет МАУ, потерпевший крушение неподалеку от столицы Ирана - города Тегеран задержался из-за выгрузки лишнего багажа. Об этом во время пресс-конференции заявил президент компании Евгений Дыхне, сообщает УНН.
"Очень простая штатная ситуация относительно задержки. На этом рейсе было очень большое количество багажа. Соответственно, командир корабля, определив взлетную массу самолета, увидев несоответствие, принял решение и дал команду разгрузить определенное количество багажа с багажника. С этим была связана задержка рейса", - пояснил он.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.
В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.
Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.
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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.
Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.
Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.