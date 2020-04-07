В КНР работы готовят и доставляют пищу, чтобы снизить риск заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В КНР работы готовят и доставляют пищу вместо людей, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на China Daily.
"Чтобы снизить риск заражения, эти работы заменили людей, чтобы готовить и доставлять пищу", - пишет издание.
На видео видно, что работы сами добавляют все ингредиенты в блюда, перемешавают пищу и готовят, а потом развозят заказы по улицам города.
Напомним, в Токио открыли первый в мире магазин, в котором клиенты могут дистанционно покупать подарки через роботов.
Как сообщалось ранее в УНН, КНР утверждает, что с 1 марта продал за границу почти 4 миллиарда масок.
Также в КНР почтили память жертв коронавируса.
#ChinaStory To reduce the risk of infection, these #robots replaced people to cook and deliver food. #coronavirus # Covid_19 pic.twitter.com/H5CEepNp9t- China Daily (@ChinaDaily) April 7, 2020