В КНР работы готовят и доставляют пищу, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

"Чтобы снизить риск заражения, эти работы заменили людей, чтобы готовить и доставлять пищу", - пишет издание.

На видео видно, что работы сами добавляют все ингредиенты в блюда, перемешавают пищу и готовят, а потом развозят заказы по улицам города.

Напомним, в Токио открыли первый в мире магазин, в котором клиенты могут дистанционно покупать подарки через роботов.

Как сообщалось ранее в УНН, КНР утверждает, что с 1 марта продал за границу почти 4 миллиарда масок.

Также в КНР почтили память жертв коронавируса.

#ChinaStory To reduce the risk of infection, these #robots replaced people to cook and deliver food. #coronavirus # Covid_19 pic.twitter.com/H5CEepNp9t

- China Daily (@ChinaDaily) April 7, 2020