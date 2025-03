У КНР роботи готують і доставляють їжу, щоб знизити ризик зараження коронавірусом

"Щоб знизити ризик зараження, ці роботи замінили людей, щоб готувати і доставляти їжу", - пише видання.

На відео видно, що роботи самі додають всі інгредієнти в страви, перемешавают їжу і готують, а потім розвозять замовлення по вулицях міста.

Нагадаємо, в Токіо відкрили перший в світі магазин, в якому клієнти можуть дистанційно купувати подарунки через роботів.

Як повідомлялося раніше в УНН, КНР стверджує, що з 1 березня продав за кордон майже 4 мільярди масок.

Також у КНР вшанували пам'ять жертв коронавірусу.

#ChinaStory To reduce the risk of infection, these #robots replaced people to cook and deliver food. #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/H5CEepNp9t

— China Daily (@ChinaDaily) April 7, 2020