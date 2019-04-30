В Киеве на Пасху родилось более 60 детей

"Всего на Пасху, 28 апреля родилось 63 ребенка, из них 42 мальчика и 21 девочка", - сообщила Вишневская.

Напомним, в воскресенье на Пасху полицейские обнаружили 5935 нарушений правил дорожного движения.

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Как сообщал УНН, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что вынесение Патриаршего послания на украинском языке во время праздничного Богослужения на Фанаре означает уважение к Православной церкви Украины.

Отметим, тысячи спасателей дежурят в усиленном режиме на Пасхальные праздники.