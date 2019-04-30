У Києві на Великдень народилося понад 60 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Великдень, 28 квітня, у Києві народилося понад 60 дітей. Про це повідомила речниця Департаменту охорони здоров'я міської адміністрації Києва Наталя Вишневська в коментарі кореспонденту УНН.
"Усього на Великдень, 28 квітня народилось 63 дитини, з них 42 хлопчики та 21 дівчинка", - повідомила Вишневська.
Нагадаємо, у неділю на Великдень поліцейські виявили 5 935 порушень правил дорожнього руху.
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Як повідомляв УНН, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що виголошення Патріаршого послання українською мовою під час святкового Богослужіння на Фанарі означає повагу до Православної церкви України.
Зазначимо, тисячі рятувальників чергують у посиленому режимі на Великодні свята.