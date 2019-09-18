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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65558 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104111 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111017 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119994 просмотра

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В Киеве иностранец продавал поддельные виды на жительство в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В столице разоблачили гражданина одной из стран Центральной Африки, который организовал незаконную легализацию иностранцев в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, организатор противоправной схемы женился на украинске и имел в нашей стране статус иммигранта. Он изготавливал для иностранцев фальсифицированные документы, которые дают право беспрепятственно находиться на территории Украины и пересекать государственную границу. По имеющейся информации, документы изготовлялись на заказ в одной из подпольных типографий, местонахождение которой устанавливается.

Правоохранители разоблачили злоумышленника рядом с центральным автовокзалом в Голосеевском районе столицы при передаче выходцу из стран Центральной Азии поддельного вида на жительство в Украине. Документ он оценил в более чем 80 тысяч гривен.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по статьям 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные мероприятия. Устанавливаются другие лица, в том числе работники госучреждений, причастные к изготовлению поддельных документов.

Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители блокировали механизм нелегальной переправки граждан Украины и иностранцев через государственную границу в одну из стран Европейского Союза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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