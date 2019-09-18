У Києві іноземець продавав підроблені посвідки на проживання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У столиці викрили громадянина однієї з країн Центральної Африки, який організував незаконну легалізацію іноземців в Україні. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, організатор протиправної схеми одружився з українкою і мав у нашій країні статус іммігранта. Він виготовляв для іноземців фальсифіковані документі, які дають право безперешкодно перебувати на території України і перетинати державний кордон. За наявною інформацією, документи виготовлялись на замовлення в одній з підпільних типографій, місцезнаходження якої встановлюється.
Правоохоронці викрили зловмисника поруч з центральним автовокзалом у Голосіївському районі столиці при передачі вихідцю з країн Центральної Азії підробленої посвідки на постійне проживання в Україні. Документ він оцінив у більше ніж 80 тисяч гривень.
Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за статтями 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні заходи. Встановлюються інші особи, зокрема працівники держустанов, причетні до виготовлення підроблених документів.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області правоохоронці блокували механізм нелегального переправлення громадян України та іноземців через державний кордон в одну з країн Європейського Союзу.