В Филиппинах впервые за 19 лет вспышка полиомиелита

"Филиппины в четверг объявили о вспышке полиомиелита, через 19 лет после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила страну Юго-Восточной Азии, свободной от инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения страны Франциско Дюк заявил, что было подтверждено "повторное возникновение полиомиелита" после одного случая заболевания у 3-летней девочки в южной провинции Ланао дель Сур и еще одного подозрения заболевания с похожей симптоматикой. В возвращении болезни он обвиняет "плохой охват иммунизацией", антисанитарию, ненадлежащую гигиену и плохой надзор со стороны медицинских работников.

Министр сообщил, что правительство приступает к новой кампании вакцинации против полиомиелита при поддержке ВОЗ. "Мы настоятельно призываем родителей, медицинских работников и органов местного самоуправления полностью участвовать в синхронизированной вакцинации против полиомиелита", - сказал Дюк, добавив, что вакцинация - единственный способ "остановить вспышку полиомиелита и защитить своего ребенка от этой парализующей болезни".

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Полиомиелит - инфекционное заболевание, которое быстро распространяется и в основном поражает маленьких детей. Он может вызвать мышечную слабость, паралич и, иногда, может быть смертельным. Не существует лекарств от полиомиелита, но его можно предотвратить с помощью нескольких доз вакцин против полиомиелита.

Напомним, что в Украине невакцинированных остаются более 400 тысяч детей.