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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65088 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112221 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104044 просмотра

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6 марта, 14:10 • 110950 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Филиппинах впервые за 19 лет вспышка полиомиелита

В Филиппинах впервые за 19 лет вспышка полиомиелита

Киев  •  УНН

 • 17513 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Филиппины объявили о вспышке полиомиелита после 19 лет без случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

"Филиппины в четверг объявили о вспышке полиомиелита, через 19 лет после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила страну Юго-Восточной Азии, свободной от инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения страны Франциско Дюк заявил, что было подтверждено "повторное возникновение полиомиелита" после одного случая заболевания у 3-летней девочки в южной провинции Ланао дель Сур и еще одного подозрения заболевания с похожей симптоматикой. В возвращении болезни он обвиняет "плохой охват иммунизацией", антисанитарию, ненадлежащую гигиену и плохой надзор со стороны медицинских работников.

Министр сообщил, что правительство приступает к новой кампании вакцинации против полиомиелита при поддержке ВОЗ. "Мы настоятельно призываем родителей, медицинских работников и органов местного самоуправления полностью участвовать в синхронизированной вакцинации против полиомиелита", - сказал Дюк, добавив, что вакцинация - единственный способ "остановить вспышку полиомиелита и защитить своего ребенка от этой парализующей болезни".

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Полиомиелит - инфекционное заболевание, которое быстро распространяется и в основном поражает маленьких детей. Он может вызвать мышечную слабость, паралич и, иногда, может быть смертельным. Не существует лекарств от полиомиелита, но его можно предотвратить с помощью нескольких доз вакцин против полиомиелита.

Напомним, что в Украине невакцинированных остаются более 400 тысяч детей.

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