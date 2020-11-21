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В День Достоинства и Свободы США призвали Украину усилить борьбу с коррупцией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. США поддерживает украинцев и связанные с Евромайданом их надежды на успешную экономику и реформы. Об этом в своем видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы в Украине заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает УНН.

“Семь лет назад украинцы собрались на Майдане с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение вперед. Новые институты, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильные банковские и энергетическая отрасли и активное привлечение гражданского общества были бы невозможны без Евромайдана”, — заявила Квин.

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Она подчеркнула, что украинцем нужно еще немало сделать, чтобы осуществить стремление Революции Достоинства.

“Главным среди таких усилий является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными влиятельными кругами, подкупают судей, покупают народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц, которые заботятся только о собственных интересах, не потребуют соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдан не осуществлятся”, — сказала американская дипломатка.

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Временный поверенный в делах США в Украине подчеркнула, что Украина также должна освободиться от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с Донбасса.

“Соединенные Штаты поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды на богатую Украину, которая ориентирована на Запад и имеет полный суверенитет и территориальную целостность”, — добавила Квин.

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Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

We stand with the Ukrainian people and the promises of the Euromaidan — a prosperous economy, a government that works for Ukrainians, respects their rights, and treats all citizens equally under the law. Hear CDA Kvien’s full message. pic.twitter.com/tN2FfRDysO

— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2020

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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