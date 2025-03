У День Гідності та Свободи США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією

“Сім років тому українці зібралися на Майдані з вимогами до свого уряду почути їхній голос і продовжити євроатлантичну інтеграцію України. Ці дії громадян вивели Україну на шлях реформ, на якому було зроблено нелегкий поступ вперед. Нові інституції, спрямовані на зменшення корупції, поглиблення партнерських відносин із НАТО і ЄС, стабільніші банківська і енергетична галузі та активне залучення громадянського суспільства були б неможливими без Євромайдану”, — заявила Квін.

Вона наголосила, що українцям потрібно ще чимало зробити, щоб здійснити прагнення Революції гідності.

“Головним серед таких зусиль є зміцнення інституцій, які борються з корумпованими впливовими колами, що підкуповують суддів, купують народних депутатів і загрожують журналістам та громадянському суспільству. Доти, поки від цих осіб, які піклуються лише про власні інтереси, не вимагатимуть дотримання тих самих правил, що й від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться”, — сказала американська дипломатка.

Тимчасова повірена у справах США в Україні підкреслила, що Україна також повинна звільнитись від втручання та агресії з боку Росії, включаючи припинення російської окупації Криму і виведення російських сил з Донбасу.

“Сполучені Штати підтримують український народ і пов’язані з Євромайданом надії на заможну Україну, яка зорієнтована на Захід і має повний суверенітет і територіальну цілісність”, — додала Квін.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

We stand with the Ukrainian people and the promises of the Euromaidan - a prosperous economy, a government that works for Ukrainians, respects their rights, and treats all citizens equally under the law. Hear CDA Kvien's full message. pic.twitter.com/tN2FfRDysO

