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У День Гідності та Свободи США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією

У День Гідності та Свободи США закликали Україну посилити боротьбу з корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. США підтримує українців та пов’язані з Євромайданом їхні надії на успішну економіку та реформи. Про це у своєму відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи в Україні заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає УНН.

“Сім років тому українці зібралися на Майдані з вимогами до свого уряду почути їхній голос і продовжити євроатлантичну інтеграцію України. Ці дії громадян вивели Україну на шлях реформ, на якому було зроблено нелегкий поступ вперед. Нові інституції, спрямовані на зменшення корупції, поглиблення партнерських відносин із НАТО і ЄС, стабільніші банківська і енергетична галузі та активне залучення громадянського суспільства були б неможливими без Євромайдану”, — заявила Квін.

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Вона наголосила, що українцям потрібно ще чимало зробити, щоб здійснити прагнення Революції гідності.

“Головним серед таких зусиль є зміцнення інституцій, які борються з корумпованими впливовими колами, що підкуповують суддів, купують народних депутатів і загрожують журналістам та громадянському суспільству. Доти, поки від цих осіб, які піклуються лише про власні інтереси, не вимагатимуть дотримання тих самих правил, що й від звичайних громадян, мрії Євромайдану не здійсняться”, — сказала американська дипломатка.

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Тимчасова повірена у справах США в Україні підкреслила, що Україна також повинна звільнитись від втручання та агресії з боку Росії, включаючи припинення російської окупації Криму і виведення російських сил з Донбасу.

“Сполучені Штати підтримують український народ і пов’язані з Євромайданом надії на заможну Україну, яка зорієнтована на Захід і має повний суверенітет і територіальну цілісність”, — додала Квін.

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Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

We stand with the Ukrainian people and the promises of the Euromaidan - a prosperous economy, a government that works for Ukrainians, respects their rights, and treats all citizens equally under the law. Hear CDA Kvien's full message. pic.twitter.com/tN2FfRDysO

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 21, 2020

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